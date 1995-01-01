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    Рэмзи может подписать контракт с «Ювентусом» на следующей неделе

    Фабрицио Романо, журналист Sky Sports, The Guardian и Calciomercato сообщил о статусе переговоров «Ювентуса» по трансферу полузащитника Аарона Рэмзи.

    «Переговоры завершены. Агент футболиста скоро прилетит в Италии на встречу со спортивным директором Фабио Паратичи.

    Стороны подпишут контракт, действие которого начнется в следующем сезоне», – написал итальянец в твиттере.

    По информации журналиста Sky Джанлуки Ди Марцо, встреча агентов Рэмзи с «бьянконери» может состоятся после Суперкубка Италии, который состоится 16-го января в Саудовской Аравии.

    В октябре 2018 года валлиец сказал, что не будет продлевать контракт, истекающий в июне. По данным Telegraph, стороны не договорились из-за разных требований по финансам.

    • 28-летний Рэмзи проводит 10-й сезон в лондонском клубе
    • За это время он выиграл три Кубка Англии и два Суперкубка
    • В текущем сезоне на его счету три гола и семь результативных передач в 25-ти играх всех турниров

    Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо

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