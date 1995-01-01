В «Реале» рассчитывают, что Зидан поспособствует переезду Аллегри в Мадрид

«Реал» летом попытается подписать главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Руководство мадридского клуба рассчитывает, что поспособствовать переезду 51-летнего специалиста на «Сантьяго Бернабеу» может Зинедин Зидан, если даст согласие возглавить туринцев. В таком случае, как считают в «Реале», «Ювентус» не станет удерживать тренера и будет готов вести по нему переговоры.