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    В «Реале» рассчитывают, что Зидан поспособствует переезду Аллегри в Мадрид

    «Реал» летом попытается подписать главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

    Руководство мадридского клуба рассчитывает, что поспособствовать переезду 51-летнего специалиста на «Сантьяго Бернабеу» может Зинедин Зидан, если даст согласие возглавить туринцев. В таком случае, как считают в «Реале», «Ювентус» не станет удерживать тренера и будет готов вести по нему переговоры.

    • Зидан возглавлял «Реал» на протяжении 2,5 лет. За это время он выиграл с командой три Лиги чемпионов подряд.
    • Аллегри пришел в «Ювентус» в 2014 году. Под его руководством команда четырежды стала чемпионом Италии.

    Источник: Le 10 Sport

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