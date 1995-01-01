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    «ПСЖ» провел переговоры с Наингголаном

    Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижане уже провели переговоры с представителями бельгийца по поводу январского трансфера.

    Помимо этого, французский клуб обратился в «Рому», чтобы узнать о возможности приобретения хавбека Лоренцо Пеллегрини.

    • Ранее Наингголан был отстранен от тренировок с «Интером» из-за постоянных нарушений дисциплины.
    • Контракт 30-летнего футболиста с миланцами рассчитан до лета 2022 года.
    • Соглашение 22-летнего Пеллегрини с «Ромой» также действует до 2022 года, но в нем есть пункт об отступных в размере 30 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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