«ПСЖ» провел переговоры с Наингголаном

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижане уже провели переговоры с представителями бельгийца по поводу январского трансфера.
Помимо этого, французский клуб обратился в «Рому», чтобы узнать о возможности приобретения хавбека Лоренцо Пеллегрини.
- Ранее Наингголан был отстранен от тренировок с «Интером» из-за постоянных нарушений дисциплины.
- Контракт 30-летнего футболиста с миланцами рассчитан до лета 2022 года.
- Соглашение 22-летнего Пеллегрини с «Ромой» также действует до 2022 года, но в нем есть пункт об отступных в размере 30 миллионов евро.