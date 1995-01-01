«ПСЖ» провел переговоры с Наингголаном

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижане уже провели переговоры с представителями бельгийца по поводу январского трансфера.

Помимо этого, французский клуб обратился в «Рому», чтобы узнать о возможности приобретения хавбека Лоренцо Пеллегрини.