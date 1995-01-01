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    Рейнгольд: «Глушаков – игрок очень приличного качества. Никуда из «Спартака» он не уйдет»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал интерес «Енисея» к полузащитнику Денису Глушакову. Ранее главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев заявил, что хотел бы видеть 31-летнего россиянина в своей команде.

    «Никуда Глушаков не пойдет. Мало ли чего хотят Аленичев и Титов. Я очень уважаю этих авторитетных специалистов, но им придется успокоиться на этот счет. У Глушакова очень хороший футбольный уровень, не надо забывать об этом. Парень просто попал в такие тиски, что никак не может их разжать. При этом он игрок очень приличного качества.

    Меня Глушаков по своим игровым качествам устраивает. Да, пропустил чемпионат мира, может быть, даже не по своей вине, но в футболе все бывает. У него трагедия другого плана. Но качество игрока проявляется на поле, он очень хороший мастер, не сомневаюсь, что он еще послужит «Спартаку», – сказал Рейнгольд.

    • Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.
    • В этом сезоне игрок провел 11 матчей РПЛ, в которых забил один гол.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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