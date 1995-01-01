Аленичев: «Глушаков? Взял бы его в аренду в «Енисей». Не отправлю футболиста в дубль за лайк»

Ты больше не бухай за рулем, а глушаковскую лапшу про лайки, с ушей мы сняли уже давно...
-поменьше открывай рот, о чужой кухне, можно зубы простудить в Красноярске,))))
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова от работы с московским клубом.
Бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера отправил футболиста в дубль за лайк поста в инстаграме с критикой итальянца. После увольненья Карреры Глушаков вернулся к работе с основным составом.
– Вы хорошо знаете Глушакова по работе в «Спартаке». Взяли бы его в аренду?
– Да, конечно.
– То есть уверены, что нашли бы с ним общий язык?
– Конечно. Это игрок, который однозначно помог бы «Енисею».
– А вы смогли отправить футболиста в дубль за лайк в Инстаграме?
– Нет, конечно. Честно говоря, ничего в этом не понимаю – инстаграм, твиттер, лайки и так далее... Для меня это темное дело. Думаю, в случае с Глушаковым имелся другой повод, а лайк стал только предлогом.
- В этом сезоне Глушаков провел в РПЛ 11 матчей и забил один гол.
- Контракт футболиста рассчитан до лета 2020 года.