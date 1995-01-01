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    Аленичев: «Глушаков? Взял бы его в аренду в «Енисей». Не отправлю футболиста в дубль за лайк»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова от работы с московским клубом.

    Бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера отправил футболиста в дубль за лайк поста в инстаграме с критикой итальянца. После увольненья Карреры Глушаков вернулся к работе с основным составом.

    – Вы хорошо знаете Глушакова по работе в «Спартаке». Взяли бы его в аренду?

    – Да, конечно.

    – То есть уверены, что нашли бы с ним общий язык?

    – Конечно. Это игрок, который однозначно помог бы «Енисею».

    – А вы смогли отправить футболиста в дубль за лайк в Инстаграме?

    – Нет, конечно. Честно говоря, ничего в этом не понимаю – инстаграм, твиттер, лайки и так далее... Для меня это темное дело. Думаю, в случае с Глушаковым имелся другой повод, а лайк стал только предлогом.

    • В этом сезоне Глушаков провел в РПЛ 11 матчей и забил один гол.
    • Контракт футболиста рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16605

      Боцман59rus 16 минут назад

      Ты больше не бухай за рулем, а глушаковскую лапшу про лайки, с ушей мы сняли уже давно...
      -поменьше открывай рот, о чужой кухне, можно зубы простудить в Красноярске,))))

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      Рейтинг: +2862

      Skull_Boy 56 минут назад

      А как же тогда Малоян, почему его то отстранил

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