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    Федотов: «Спартак» после Карреры оказался в полуразрушенном состоянии»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал информацию о том, что его пост в клубе может занять Массимо Каррера.

    Это может произойти в том случае, если футбольный агент Марко Трабукки займет пост спортивного директора оренбуржцев.

    – Среди ваших возможных сменщиков называют Массимо Карреру. Вас не пугает такой конкурент?

    – Нет, не пугает. Мы готовились к «Спартаку» Карреры в первом матче сезона. Да, немножко робко смотрелись в атаке. Но игра в обороне была достаточно уверенной и надежной. Не хватило немного остроты, смелости впереди. В любом случае получили положительный опыт, поняли, что со всеми можно играть.

    – Значит, не нервничаете, что вас сменит Каррера?

    – Нет, абсолютно! А зачем нервничать? Видим нынешнее состояние «Спартака», которое осталось после Карреры. О чем переживать? Команда оказалась в полуразрушенном состоянии.

    – При нем?

    – Ну да. Каррера сделал ее чемпионом. Но дальнейший ход событий показал, что итальянец не справился с управлением.

    • «Оренбург» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Каррера был уволен из «Спартака» 22 октября 2018 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1551

      САДЫЧОК 13 минут назад

      Федотов развалили , расшатали команду руководители и ряд игроков -это факт! Странно , что не видят этого всякие Федотовы Ловчевы.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43678

      Рубик Докоян 41 минуту назад

      С приходом новой команды в клуб, там почему-то решили убрать успешно работающего тренера Федотова.

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