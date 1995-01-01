Федотов: «Спартак» после Карреры оказался в полуразрушенном состоянии»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал информацию о том, что его пост в клубе может занять Массимо Каррера.

Это может произойти в том случае, если футбольный агент Марко Трабукки займет пост спортивного директора оренбуржцев.

– Среди ваших возможных сменщиков называют Массимо Карреру. Вас не пугает такой конкурент?

– Нет, не пугает. Мы готовились к «Спартаку» Карреры в первом матче сезона. Да, немножко робко смотрелись в атаке. Но игра в обороне была достаточно уверенной и надежной. Не хватило немного остроты, смелости впереди. В любом случае получили положительный опыт, поняли, что со всеми можно играть.

– Значит, не нервничаете, что вас сменит Каррера?

– Нет, абсолютно! А зачем нервничать? Видим нынешнее состояние «Спартака», которое осталось после Карреры. О чем переживать? Команда оказалась в полуразрушенном состоянии.

– При нем?

– Ну да. Каррера сделал ее чемпионом. Но дальнейший ход событий показал, что итальянец не справился с управлением.