Федотов: «Спартак» после Карреры оказался в полуразрушенном состоянии»

Федотов развалили , расшатали команду руководители и ряд игроков -это факт! Странно , что не видят этого всякие Федотовы Ловчевы.....
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал информацию о том, что его пост в клубе может занять Массимо Каррера.
Это может произойти в том случае, если футбольный агент Марко Трабукки займет пост спортивного директора оренбуржцев.
– Среди ваших возможных сменщиков называют Массимо Карреру. Вас не пугает такой конкурент?
– Нет, не пугает. Мы готовились к «Спартаку» Карреры в первом матче сезона. Да, немножко робко смотрелись в атаке. Но игра в обороне была достаточно уверенной и надежной. Не хватило немного остроты, смелости впереди. В любом случае получили положительный опыт, поняли, что со всеми можно играть.
– Значит, не нервничаете, что вас сменит Каррера?
– Нет, абсолютно! А зачем нервничать? Видим нынешнее состояние «Спартака», которое осталось после Карреры. О чем переживать? Команда оказалась в полуразрушенном состоянии.
– При нем?
– Ну да. Каррера сделал ее чемпионом. Но дальнейший ход событий показал, что итальянец не справился с управлением.
- «Оренбург» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Каррера был уволен из «Спартака» 22 октября 2018 года.