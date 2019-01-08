Кононов: «Я буду внимательнее следить за игрой дублеров и футболистов второй команды»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал вызов молодых игроков на сбор команды.

Полный можно посмотреть в материале «Бомбардира».

О вратарях

В Эмиратах команде предстоит выполнять много игровых заданий, и для этого необходимо четыре вратаря. Так как Ребров пока вне общей группы, то берем двух молодых голкиперов — Терешкина и Шитова.

О защитниках

С нами отправляются также несколько перспективных защитников. Считаю, им пора не просто тренироваться с первой командой, а конкурировать с более опытными, уже сложившимися игроками.

О полузащитниках

Полузащитники Глушенков и Умяров — наши дебютанты, клуб приобрел их у «Чертаново». В первой части сезона они хорошо проявили себя в первом дивизионе, и мы хотим поближе с ними познакомиться.

Если говорить об Игнатове, то важно отметить, что он не играл в последних матчах прошлого года, так как в силу своего возраста был к тому моменту перенагружен и уступал в тренировочном процессе конкурентам. Но сейчас начинается новый этап, и Михаил должен доказать, что в первой команде на него не зря обратили внимание.

О доверии молодым игрокам

Могу сказать, что молодые ребята из первой команды будут получать больше практики в матчах дубля и «Спартака-2», чем это было прежде. Потому что в моем понимании для молодого футболиста важнее играть, чем просто тренироваться с основой. А я со своей стороны намерен еще внимательнее следить за выступлениями дублеров и игроков второй команды.

Те из них, кто пока не вызван в главную команду, вправе рассчитывать, что в ближайшем будущем они будут приглашены на тренировки главной команды. Но только при одном условии: если сумеют должным образом проявить себя в «Спартаке-2» и дубле. С учетом моих личных впечатлений от их игры и мнения Виктора Булатова и Алексея Лунина, с которыми у меня налажен постоянный контакт.