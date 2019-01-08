«Спартак» назвал состав на первый зимний сбор в ОАЭ

Официальный сайт «Спартака» объявил имена футболистов, которые отправятся на первый зимний сбор команды.

Красно-белые начнут подготовку к весенней части сезона в ОАЭ. Сбор пройдет с 9 по 16 января. В состав вошли 26 игроков.

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин, Кирилл Шитов.

Защитник: Айртон Лукас, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.

Также в Дубай отправятся травмированные вратарь Артем Ребров и защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко и Самуэль Жиго. В ОАЭ они продолжат восстановление под наблюдением медицинского штаба «Спартака».