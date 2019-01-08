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    «Спартак» назвал состав на первый зимний сбор в ОАЭ

    Официальный сайт «Спартака» объявил имена футболистов, которые отправятся на первый зимний сбор команды.

    Красно-белые начнут подготовку к весенней части сезона в ОАЭ. Сбор пройдет с 9 по 16 января. В состав вошли 26 игроков.

    Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин, Кирилл Шитов.

    Защитник: Айртон Лукас, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров, Софьян Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.

    Также в Дубай отправятся травмированные вратарь Артем Ребров и защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко и Самуэль Жиго. В ОАЭ они продолжат восстановление под наблюдением медицинского штаба «Спартака».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1694

      Агасфер 4 минуты назад

      Как всегда лучший пятизвёздочный отель,главная футбольная арена Эмирата Дубай.Без значимого КПД в итоге.

      0
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      Рейтинг: +462

      Тони Монтана Б 34 минуты назад

      Спартаку нужен сбор в Владивостоке, как раз место для хрюшек.

      -1
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      Рейтинг: +292

      Dmitriy 71 > Тони Монтана Б 18 минут назад

      это тебе надо сбор на новой земле (белый лебедь)

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      Рейтинг: +382

      spam2009 > Тони Монтана Б 16 минут назад

      тебе нужен сбор в Кащенко, как раз место для дибилов

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