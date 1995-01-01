«Манчестер Юнайтед» находится в Дубае, где готовится к матчу 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «МЮ», рассказал о футболистах, которые не поехали на сбор.

«Рохо уехал домой, потому что его восстановление занимает немного дольше, чем мы думали. У Фреда скоро родится ребенок, а у Погба ушиб, и он несколько дней лечится дома.

Надеюсь, Поль вернется на этой неделе», – сказал Сульшер.