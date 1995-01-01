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    Сульшер – о травме Погба: «Надеюсь, Поль вернется на этой неделе»

    «Манчестер Юнайтед» находится в Дубае, где готовится к матчу 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «МЮ», рассказал о футболистах, которые не поехали на сбор.

    «Рохо уехал домой, потому что его восстановление занимает немного дольше, чем мы думали. У Фреда скоро родится ребенок, а у Погба ушиб, и он несколько дней лечится дома.

    Надеюсь, Поль вернется на этой неделе», – сказал Сульшер.

    • Погба стал лучшим игроком «МЮ» в декабре.
    • Матч с «Тоттенхэмом» пройдет в воскресенье, 13 января.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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