RMC: Фабрегас прошел медобследование в «Монако», но «Челси» пока не отпускает игрока 

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас близок к переходу в «Монако». По информации RMC, полузащитник уже прошел медобследование в новом клубе и согласовал трехлетний контракт, но сделка еще не завершена.

«Челси» ищет замену футболисту и не хочет отпускать его, пока не найдет игрока на его позицию. Рассматриваются варианты с полузащитниками Леандро Паредесом («Зенит») и Николо Бареллой («Кальяри»).

Сообщается, что Фабрегас сейчас находится в Лондоне с семьей. Игрок точно перейдет в «Монако» либо зимой, либо летом.