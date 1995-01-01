RMC: Фабрегас прошел медобследование в «Монако», но «Челси» пока не отпускает игрока 

"Челси " и деньги просит за него у "Монако", а не просто так отпускает игрока. А нет, в летнее ТО уйдёт свободным агентом.
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас близок к переходу в «Монако». По информации RMC, полузащитник уже прошел медобследование в новом клубе и согласовал трехлетний контракт, но сделка еще не завершена.
«Челси» ищет замену футболисту и не хочет отпускать его, пока не найдет игрока на его позицию. Рассматриваются варианты с полузащитниками Леандро Паредесом («Зенит») и Николо Бареллой («Кальяри»).
Сообщается, что Фабрегас сейчас находится в Лондоне с семьей. Игрок точно перейдет в «Монако» либо зимой, либо летом.
- Фабрегас выступает за «Челси» с 2014 года.
- В этом сезоне игрок провел 16 матчей и забил один гол.