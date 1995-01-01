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    RMC: Фабрегас прошел медобследование в «Монако», но «Челси» пока не отпускает игрока 

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас близок к переходу в «Монако». По информации RMC, полузащитник уже прошел медобследование в новом клубе и согласовал трехлетний контракт, но сделка еще не завершена.

    «Челси» ищет замену футболисту и не хочет отпускать его, пока не найдет игрока на его позицию. Рассматриваются варианты с полузащитниками Леандро Паредесом («Зенит») и Николо Бареллой («Кальяри»).

    Сообщается, что Фабрегас сейчас находится в Лондоне с семьей. Игрок точно перейдет в «Монако» либо зимой, либо летом.

    • Фабрегас выступает за «Челси» с 2014 года.
    • В этом сезоне игрок провел 16 матчей и забил один гол.

    Источник: RMC

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    Сегодня, 20:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43578

      Рубик Докоян 5 минут назад

      "Челси " и деньги просит за него у "Монако", а не просто так отпускает игрока. А нет, в летнее ТО уйдёт свободным агентом.

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