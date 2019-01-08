«Зенит» не подтвердил досрочное возвращение Ригони из аренды

Не понятно только почему мы платим за досрочное расторжение арендного соглашения, если его итальянский клуб расторг. Или так прописали в договоре ? Если так прописали, то митрофанушки и есть митрофанушки в " Зените"...
Хуан Круз Ольер, агент полузащитника Эмилиано Ригони, сегодня заявил о досрочном возвращении игрока из аренды в «Зенит» из «Аталанты».
«Р-спорт» обратился в «Зенит» за комментарием, но пресс-служба клуба не подтвердила эту информацию.
- «Аталанта» арендовала Ригони за 1 миллион евро летом 2018 года. Соглашение рассчитано на один сезон.
- За досрочное расторжение арендного соглашения российский клуб должен заплатить компенсацию.