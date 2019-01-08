«Зенит» не подтвердил досрочное возвращение Ригони из аренды

Хуан Круз Ольер, агент полузащитника Эмилиано Ригони, сегодня заявил о досрочном возвращении игрока из аренды в «Зенит» из «Аталанты».

«Р-спорт» обратился в «Зенит» за комментарием, но пресс-служба клуба не подтвердила эту информацию.