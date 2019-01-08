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    «Зенит» не подтвердил досрочное возвращение Ригони из аренды

    Хуан Круз Ольер, агент полузащитника Эмилиано Ригони, сегодня заявил о досрочном возвращении игрока из аренды в «Зенит» из «Аталанты».

    «Р-спорт» обратился в «Зенит» за комментарием, но пресс-служба клуба не подтвердила эту информацию.

    • «Аталанта» арендовала Ригони за 1 миллион евро летом 2018 года. Соглашение рассчитано на один сезон.
    • За досрочное расторжение арендного соглашения российский клуб должен заплатить компенсацию.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +43578

      Рубик Докоян 27 минут назад

      Не понятно только почему мы платим за досрочное расторжение арендного соглашения, если его итальянский клуб расторг. Или так прописали в договоре ? Если так прописали, то митрофанушки и есть митрофанушки в " Зените"...

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      Рейтинг: +4960

      parevg > Рубик Докоян 2 минуты назад

      Логично, сами от него отказались, и еще им за это заплати. А неустойку надо взять с того кто составлял такой дебильный контракт.

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