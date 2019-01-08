Завтра Самедов проведет автограф-сессию для болельщиков «Спартака»

Как сообщает официальный сайт объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия», в среду, 9 января, бывший полузащитник москвичей Александр Самедов проведет автограф-сессию для поклонников красно-белых.

Мероприятие пройдет в магазине Fratria Shop и начнется в 18:00 по московскому времени.