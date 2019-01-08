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    Завтра Самедов проведет автограф-сессию для болельщиков «Спартака»

    Как сообщает официальный сайт объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия», в среду, 9 января, бывший полузащитник москвичей Александр Самедов проведет автограф-сессию для поклонников красно-белых.

    Мероприятие пройдет в магазине Fratria Shop и начнется в 18:00 по московскому времени.

    • В субботу красно-белые и 34-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.
    • Самедов перешел в «Спартак» в январе 2017 года и выиграл с командой РПЛ и Суперкубок России.
    • Россиянин ранее уже выступал за москвичей с 2001 по 2005 год.

    Источник: Официальный сайт «Фратрии»

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