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    Джано: «Крылья Советов»? Я пока в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Джано не стал отвечать на вопрос по поводу своего возможного перехода в «Крылья Советов» на правах аренды. Сегодня красно-белые проходят медосмотр перед отправкой на первый зимний сбор в Катар.

    «Крылья Советов»? Я пока в «Спартаке», – сказал Джано.

    Еще одним претендентом на грузина является «Витесс», но вчера появилась информация, что переход 26-летнего футболиста в голландский клуб может сорваться, так как москвичей не устраивают условия сделки.

    • Джано выступает за «Спартак» с 2009 года.
    • В этом сезоне полузащитник принял участие в трех матчах красно-белых и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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