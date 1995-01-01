Джано: «Крылья Советов»? Я пока в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Джано не стал отвечать на вопрос по поводу своего возможного перехода в «Крылья Советов» на правах аренды. Сегодня красно-белые проходят медосмотр перед отправкой на первый зимний сбор в Катар.

«Крылья Советов»? Я пока в «Спартаке», – сказал Джано.

Еще одним претендентом на грузина является «Витесс», но вчера появилась информация, что переход 26-летнего футболиста в голландский клуб может сорваться, так как москвичей не устраивают условия сделки.