Джано: «Крылья Советов»? Я пока в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Джано не стал отвечать на вопрос по поводу своего возможного перехода в «Крылья Советов» на правах аренды. Сегодня красно-белые проходят медосмотр перед отправкой на первый зимний сбор в Катар.
«Крылья Советов»? Я пока в «Спартаке», – сказал Джано.
Еще одним претендентом на грузина является «Витесс», но вчера появилась информация, что переход 26-летнего футболиста в голландский клуб может сорваться, так как москвичей не устраивают условия сделки.
- Джано выступает за «Спартак» с 2009 года.
- В этом сезоне полузащитник принял участие в трех матчах красно-белых и сделал одну результативную передачу.
- Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до июня 2021 года.