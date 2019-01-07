Солари и Рамос провели встречу с футболистами «Реала»

явно разговор был о том , как опередить Барсу с 10 очковым отставанием и войти в историю...
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари и капитан команды Серхио Рамос провели встречу с игроками.
По информации Marca, собрание прошло утром 7 января. Солари и Рамос говорили в течение 10 минут. Цель разговора – мотивация перед предстоящими матчами.
- На данный момент «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры.
- «Реал» отстает от «Барселоны» на 10 очков. Ни одна команда не выигрывала Примеру после такого отрыва.