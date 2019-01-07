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    Солари и Рамос провели встречу с футболистами «Реала»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари и капитан команды Серхио Рамос провели встречу с игроками.

    По информации Marca, собрание прошло утром 7 января. Солари и Рамос говорили в течение 10 минут. Цель разговора – мотивация перед предстоящими матчами.

    • На данный момент «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры.
    • «Реал» отстает от «Барселоны» на 10 очков. Ни одна команда не выигрывала Примеру после такого отрыва.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      koli4ka 29 минут назад

      явно разговор был о том , как опередить Барсу с 10 очковым отставанием и войти в историю...

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