Солари и Рамос провели встречу с футболистами «Реала»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари и капитан команды Серхио Рамос провели встречу с игроками.

По информации Marca, собрание прошло утром 7 января. Солари и Рамос говорили в течение 10 минут. Цель разговора – мотивация перед предстоящими матчами.