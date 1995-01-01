«Реал» отстает от «Барселоны» на 10 очков. Ни одна команда не выигрывала Примеру после такого отрыва

Мадридский «Реал» после 18 туров Примеры отстает от лидирующей «Барселоны» на десять очков. По статистике сливочные потеряли шансы на чемпионство.

В истории чемпионата Испании еще ни разу турнир не выигрывала команда, отстававшая по ходу дистанции от лидера на более чем девять очков.

Действующий чемпион – «Барселона».

За последние шесть сезонов «Реал» брал чемпионство один раз.

Следующий матч в турнире «Реал» проведет 13 января. Соперник – «Бетис».

Мы нашли 7 причин, почему «Реал» так слаб. Коротко