«Реал» отстает от «Барселоны» на 10 очков. Ни одна команда не выигрывала Примеру после такого отрыва

Ну может попадание в Лигу Европы отрезвит руководство
Мадридский «Реал» после 18 туров Примеры отстает от лидирующей «Барселоны» на десять очков. По статистике сливочные потеряли шансы на чемпионство.
В истории чемпионата Испании еще ни разу турнир не выигрывала команда, отстававшая по ходу дистанции от лидера на более чем девять очков.
- Действующий чемпион – «Барселона».
- За последние шесть сезонов «Реал» брал чемпионство один раз.
- Следующий матч в турнире «Реал» проведет 13 января. Соперник – «Бетис».
Мы нашли 7 причин, почему «Реал» так слаб. Коротко