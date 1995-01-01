Нападающий «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением об интересе «Интера».

«Правда? Я горжусь этим. Последние несколько недель были довольно загруженными, особенно для моего отца (он мой агент). Но мне приятно слышать, что мной интересуются клубы.

Для меня будущее все еще открыто, я все еще жду. Хочу подождать и сосредоточиться на том, чтобы набрать хорошую форму, вернуться в «Баварию» и играть в свой футбол.

Не знаю когда, но я должен буду принять решение. Не буду ждать до конца сезона, потому что у меня есть семья и я должен планировать будущее», – сказал Роббен.