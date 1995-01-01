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    Роббен – об интересе «Интера»: «Горжусь этим»

    Нападающий «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением об интересе «Интера».

    «Правда? Я горжусь этим. Последние несколько недель были довольно загруженными, особенно для моего отца (он мой агент). Но мне приятно слышать, что мной интересуются клубы.

    Для меня будущее все еще открыто, я все еще жду. Хочу подождать и сосредоточиться на том, чтобы набрать хорошую форму, вернуться в «Баварию» и играть в свой футбол.

    Не знаю когда, но я должен буду принять решение. Не буду ждать до конца сезона, потому что у меня есть семья и я должен планировать будущее», – сказал Роббен.

    • В текущем сезоне Бундеслиги игрок провел девять матчей, забил три гола.
    • Ранее Роббен заявил, что может завершить карьеру, если не получит «достойного предложения» летом.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 02:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +521

      Fin035 46 минут назад

      Чем дольше Роббен ждет, тем меньше волос остается на голове! Пока еще не поздно! Даже Роналду уже подался в бега, чтобы пройти скорей всего свой последний Европейский футбольный марафон! Уверен, что у Роббена тоже еще немного, но осталась сила на пару сезонов, попить кровушки у соперников! Как говорится старый конь борозды не портит!) Вперед и ждем...

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