Чем дольше Роббен ждет, тем меньше волос остается на голове! Пока еще не поздно! Даже Роналду уже подался в бега, чтобы пройти скорей всего свой последний Европейский футбольный марафон! Уверен, что у Роббена тоже еще немного, но осталась сила на пару сезонов, попить кровушки у соперников! Как говорится старый конь борозды не портит!) Вперед и ждем...
Нападающий «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением об интересе «Интера».
«Правда? Я горжусь этим. Последние несколько недель были довольно загруженными, особенно для моего отца (он мой агент). Но мне приятно слышать, что мной интересуются клубы.
Для меня будущее все еще открыто, я все еще жду. Хочу подождать и сосредоточиться на том, чтобы набрать хорошую форму, вернуться в «Баварию» и играть в свой футбол.
Не знаю когда, но я должен буду принять решение. Не буду ждать до конца сезона, потому что у меня есть семья и я должен планировать будущее», – сказал Роббен.
- В текущем сезоне Бундеслиги игрок провел девять матчей, забил три гола.
- Ранее Роббен заявил, что может завершить карьеру, если не получит «достойного предложения» летом.