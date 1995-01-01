Линекер: «Считаю, что «Реал» завоюет место в Лиге Европы, несмотря на очередное поражение»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер после поражения «Реала» в матче 18-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (0:2) прокомментировал выступления мадридского клуба.

«По-прежнему считаю, что «Реал» завоюет место в Лиге Европы, несмотря на очередное домашнее поражение», – написал Линекер.

На данный момент «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры.

«Реал» отстает от «Барселоны» на 10 очков. Ни одна команда не выигрывала Примеру после такого отрыва.

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