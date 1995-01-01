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    Линекер: «Считаю, что «Реал» завоюет место в Лиге Европы, несмотря на очередное поражение»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер после поражения «Реала» в матче 18-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (0:2) прокомментировал выступления мадридского клуба.

    «По-прежнему считаю, что «Реал» завоюет место в Лиге Европы, несмотря на очередное домашнее поражение», – написал Линекер.

    • На данный момент «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры.
    • «Реал» отстает от «Барселоны» на 10 очков. Ни одна команда не выигрывала Примеру после такого отрыва.

    Мы нашли 7 причин, почему «Реал» так слаб. Коротко

    Источник: Твиттер Гари Линекера

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    Сегодня, 20:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6717

      DeStar 4 минуты назад

      Пошутил тип) я все же надеюсь, что алавес они обойдут и будут 4-ыми)

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