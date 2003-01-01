Вратарь «Кристал Пэлас» изобразил Гитлера на фото, а потом сказал, что это вышло случайно

Голкипер «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесси оправдался за фотографию, на которой он якобы изображает Гитлера.

После матча 1/32 Кубка Англии с «Гримсби» (1:0) полузащитник лондонцев Макс Майер в инстаграме опубликовал фото команды с совместного ужина. На нем вратарь делает нацистское приветствие и прикладывает ладонь над верхней губой, имитируя усы Адольфа Гитлера.

«Вчера вечером я обедал со своими товарищами по команде, и у нас была групповая фотография.

Я махнул рукой и крикнул человеку, фотографирующему нас, чтобы он уже сделал снимок. И в то же время я приложил руку ко рту, чтобы звук лучше донесся до него.

До моего сведения дошло, что камера запечатлела момент, на котором похоже, будто я делаю совершенно неуместное приветствие. Я могу заверить всех, что никогда бы так не поступил, и любое сходство с такого рода жестами абсолютно случайно. Любви и мира. Уэйн», – написал Хеннесси в твиттере.