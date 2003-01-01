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    Вратарь «Кристал Пэлас» изобразил Гитлера на фото, а потом сказал, что это вышло случайно

    Голкипер «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннесси оправдался за фотографию, на которой он якобы изображает Гитлера.

    После матча 1/32 Кубка Англии с «Гримсби» (1:0) полузащитник лондонцев Макс Майер в инстаграме опубликовал фото команды с совместного ужина. На нем вратарь делает нацистское приветствие и прикладывает ладонь над верхней губой, имитируя усы Адольфа Гитлера.

    «Вчера вечером я обедал со своими товарищами по команде, и у нас была групповая фотография.

    Я махнул рукой и крикнул человеку, фотографирующему нас, чтобы он уже сделал снимок. И в то же время я приложил руку ко рту, чтобы звук лучше донесся до него.

    До моего сведения дошло, что камера запечатлела момент, на котором похоже, будто я делаю совершенно неуместное приветствие. Я могу заверить всех, что никогда бы так не поступил, и любое сходство с такого рода жестами абсолютно случайно. Любви и мира. Уэйн», – написал Хеннесси в твиттере.

    Источник: Твиттер Уэйна Хеннесси

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +727

      zabvo9406 4 минуты назад

      ска мразь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1108

      Caniggia 40 минут назад

      Отмазался фашик! Более явного нацистского приветствия и быть не может. Большой штраф и длительная дисква должна быть к нему применена.

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