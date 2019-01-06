Модрич: «Солари нельзя винить в неудачах «Реала», он делает большую работу»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал комментарий после матча 18 тура Примеры против «Реала Сосьедад» (0:2). Сливочные идут в соревновании пятыми.
«Не стоит винить главного тренера, он делает большую работу. Он не выходит на поле, не пропускает голы. Сантьяго Солари поддерживает нас. Поражение от «Реала Сосьедад» болезненное», – сказал хорват As.
- «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на десять очков.
- Сливочные с прошлого года не могут победить в Примере.
- Следующий матч в турнире «Реал» проведет 13 января. Соперник – «Бетис».
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