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    Модрич: «Солари нельзя винить в неудачах «Реала», он делает большую работу»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал комментарий после матча 18 тура Примеры против «Реала Сосьедад» (0:2). Сливочные идут в соревновании пятыми.

    «Не стоит винить главного тренера, он делает большую работу. Он не выходит на поле, не пропускает голы. Сантьяго Солари поддерживает нас. Поражение от «Реала Сосьедад» болезненное», – сказал хорват As.

    • «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на десять очков.
    • Сливочные с прошлого года не могут победить в Примере.
    • Следующий матч в турнире «Реал» проведет 13 января. Соперник – «Бетис».

    Мы нашли 7 причин, почему «Реал» так слаб. Коротко

    Источник: As

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