Руни в момент ареста в аэропорту был под действием алкоголя и снотворного

Чё то за Руни переживаю, как бы не пошел по пути Газы
Представитель нападающего американского «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни объяснил арест футболиста в аэропорту. Англичанин был пьян.
«Во время полета игрок принял снотворное и смешал его с алкоголем. Поэтому он потерял ориентацию в терминале. Уэйну выписали штраф и сразу отпустили», – сказал представитель, которого цитирует Sky Sports.
- В сентябре 2017 года Руни был арестован за вождение в нетрезвом виде.
- Игрок переехал в МЛС в июне 2018 года из английского «Эвертона».
- Руни 33 года.