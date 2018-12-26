Руни в момент ареста в аэропорту был под действием алкоголя и снотворного

Представитель нападающего американского «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни объяснил арест футболиста в аэропорту. Англичанин был пьян.

«Во время полета игрок принял снотворное и смешал его с алкоголем. Поэтому он потерял ориентацию в терминале. Уэйну выписали штраф и сразу отпустили», – сказал представитель, которого цитирует Sky Sports.