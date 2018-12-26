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    Руни в момент ареста в аэропорту был под действием алкоголя и снотворного

    Представитель нападающего американского «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни объяснил арест футболиста в аэропорту. Англичанин был пьян.

    «Во время полета игрок принял снотворное и смешал его с алкоголем. Поэтому он потерял ориентацию в терминале. Уэйну выписали штраф и сразу отпустили», – сказал представитель, которого цитирует Sky Sports.

    • В сентябре 2017 года Руни был арестован за вождение в нетрезвом виде.
    • Игрок переехал в МЛС в июне 2018 года из английского «Эвертона».
    • Руни 33 года.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +96

      Milaninho 28 минут назад

      Чё то за Руни переживаю, как бы не пошел по пути Газы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28287

      MaxRnD 2 часа назад

      Хорошо, что хоть без слабительного обошлось ;))

      0
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