«Р-Спорт»: Джано принял решение перейти в «Витесс», голландцы арендуют игрока до конца сезона

Полузащитник «Спартака» Джано в ближайшее время станет игроком «Витесса». По информации «Р-Спорт», голландский клуб арендует 26-летнего грузина.

«Футболист принял решение играть за «Витесс». В ближайшие дни о трансфере будут объявлено официально, это будет аренда до конца сезона», – сообщает источник.

Ранее сообщалось, что футболист отказался переходить в «Крылья Советов».