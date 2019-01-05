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    «Р-Спорт»: Джано принял решение перейти в «Витесс», голландцы арендуют игрока до конца сезона

    Полузащитник «Спартака» Джано в ближайшее время станет игроком «Витесса». По информации «Р-Спорт», голландский клуб арендует 26-летнего грузина.

    «Футболист принял решение играть за «Витесс». В ближайшие дни о трансфере будут объявлено официально, это будет аренда до конца сезона», – сообщает источник.

    Ранее сообщалось, что футболист отказался переходить в «Крылья Советов».

    • Джано выступает за «Спартак» с 2009 года. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.
    • В этом сезоне хавбек провел в РПЛ три матча и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3790

      BRO_football 1 час назад

      Слуцкий там уже хочет создать небольшую русскую диаспору?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Amokachi14 1 час назад

      Очень жаль.Весь матч он конечно физически не тянет,но на замену часто выходил не плохо.

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