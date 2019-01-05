«Р-Спорт»: Джано принял решение перейти в «Витесс», голландцы арендуют игрока до конца сезона

Слуцкий там уже хочет создать небольшую русскую диаспору?
Полузащитник «Спартака» Джано в ближайшее время станет игроком «Витесса». По информации «Р-Спорт», голландский клуб арендует 26-летнего грузина.
«Футболист принял решение играть за «Витесс». В ближайшие дни о трансфере будут объявлено официально, это будет аренда до конца сезона», – сообщает источник.
Ранее сообщалось, что футболист отказался переходить в «Крылья Советов».
- Джано выступает за «Спартак» с 2009 года. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.
- В этом сезоне хавбек провел в РПЛ три матча и отдал одну результативную передачу.