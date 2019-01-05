Тренер «Кардиффа»: «Разочарован в «Ливерпуле» и Клайне. Договоренность об аренде была достигнута»

"Что ж,закурим брат-боец,нас с тобою на*е*б*али...."(с) БГ
Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок разочарован, что защитник Натан Клайн перешел из «Ливерпуля» в «Борнмут» (аренда). По словам специалиста, была договоренность о переезде футболиста в Уэльс.
«Разочарован в Клайне и «Ливерпуле». Мне никто не сообщил, что трансфер не состоится, хотя до этого пообещали: игрок переходит в «Кардифф». О переезде футболиста в Борнмут я узнал из СМИ», – сказал Уорнок Sky Sports.
- Клайн выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.
- На взрослом уровне защитник дебютировал под руководством Уорнока в «Кристал Пэлас» в 2008 году.
- Главное достижение Клайна – выход в финал Лиги чемпионов прошлого сезона.