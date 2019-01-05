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    Тренер «Кардиффа»: «Разочарован в «Ливерпуле» и Клайне. Договоренность об аренде была достигнута»

    Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок разочарован, что защитник Натан Клайн перешел из «Ливерпуля» в «Борнмут» (аренда). По словам специалиста, была договоренность о переезде футболиста в Уэльс.

    «Разочарован в Клайне и «Ливерпуле». Мне никто не сообщил, что трансфер не состоится, хотя до этого пообещали: игрок переходит в «Кардифф». О переезде футболиста в Борнмут я узнал из СМИ», – сказал Уорнок Sky Sports.

    • Клайн выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.
    • На взрослом уровне защитник дебютировал под руководством Уорнока в «Кристал Пэлас» в 2008 году.
    • Главное достижение Клайна – выход в финал Лиги чемпионов прошлого сезона.

    Источник: Sky Sports

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    05.01.2019 23:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2270

      Спартач80 38 минут назад

      "Что ж,закурим брат-боец,нас с тобою на*е*б*али...."(с) БГ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2015

      Chesn0k 1 час назад

      ещё и клайна в борнмут отправили

      0
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