Тренер «Кардиффа»: «Разочарован в «Ливерпуле» и Клайне. Договоренность об аренде была достигнута»

Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок разочарован, что защитник Натан Клайн перешел из «Ливерпуля» в «Борнмут» (аренда). По словам специалиста, была договоренность о переезде футболиста в Уэльс.

«Разочарован в Клайне и «Ливерпуле». Мне никто не сообщил, что трансфер не состоится, хотя до этого пообещали: игрок переходит в «Кардифф». О переезде футболиста в Борнмут я узнал из СМИ», – сказал Уорнок Sky Sports.