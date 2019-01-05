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    Аршавин развелся с женой. Это очередной брак экс-игрока, распавшийся из-за его измен

    Бывшая жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса подтвердила, что пара официально разведена. Причиной стали измены спортсмена.

    «Мы с Андреем давно развелись», – сказала женщина.

    • Причиной первого развода Аршавина – с Юлией Барановской в 2012 году – стал уход россиянина как раз к Алисе Казьминой (позже – Аршавиной).
    • Брак с Казьминой длился порядка двух лет.
    • Об измене Аршавина девушка узнала после рождения дочери.

    Источник: «СтарХит»

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    05.01.2019 23:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +273

      Каменный стояк 9 минут назад

      Аршавин развелся с женой. Это очередной брак экс-игрока, распавшийся из-за чипсов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1673

      Viper for CSKA 12 минут назад

      А нафига жениться, если не можешь держать "your thing in your pants"? Жил бы себе спокойно холостым.
      Ну и второй вопрос: при чём здесь футбол? Он же даже не действующий игрок. Домохозяек что-ли завлекаете в качестве новой аудитории?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1031

      TOMSON 12 минут назад

      Что-то у Андрея совсем мозги поплыли. На сколько талантливый футболист на столько же паршивый семьянин. Ну не можешь ты скрыть измены, увлекаешься.. Зачем лезешь?

      0
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      Рейтинг: +11061

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Дебют в детском проекте.

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