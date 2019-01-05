Аршавин развелся с женой. Это очередной брак экс-игрока, распавшийся из-за его измен

Аршавин развелся с женой. Это очередной брак экс-игрока, распавшийся из-за чипсов
Бывшая жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса подтвердила, что пара официально разведена. Причиной стали измены спортсмена.
«Мы с Андреем давно развелись», – сказала женщина.
- Причиной первого развода Аршавина – с Юлией Барановской в 2012 году – стал уход россиянина как раз к Алисе Казьминой (позже – Аршавиной).
- Брак с Казьминой длился порядка двух лет.
- Об измене Аршавина девушка узнала после рождения дочери.