Джано – Самедову: «Легенда, спасибо за все»

Все они братики.
Полузащитник «Спартака» Джано отреагировал на уход из клуба Александра Самедова. С футболистом разорвали контракт.
«Легенда, спасибо тебе за все. Мне было очень приятно провести эти два года с тобой. Буду скучать, братик», – написал грузин в социальной сети.
- Всего Самедов провел за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей.
- За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах (7 голов).
- Победа в РПЛ-2016/17 – единственный чемпионский титул в карьере Самедова. Он также четыре раза выиграл Кубок России, один раз – Суперкубок.