Джано – Самедову: «Легенда, спасибо за все»

Полузащитник «Спартака» Джано отреагировал на уход из клуба Александра Самедова. С футболистом разорвали контракт.

«Легенда, спасибо тебе за все. Мне было очень приятно провести эти два года с тобой. Буду скучать, братик», – написал грузин в социальной сети.