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    Джано – Самедову: «Легенда, спасибо за все»

    Полузащитник «Спартака» Джано отреагировал на уход из клуба Александра Самедова. С футболистом разорвали контракт.

    «Легенда, спасибо тебе за все. Мне было очень приятно провести эти два года с тобой. Буду скучать, братик», – написал грузин в социальной сети.

    • Всего Самедов провел за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей.
    • За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах (7 голов).
    • Победа в РПЛ-2016/17 – единственный чемпионский титул в карьере Самедова. Он также четыре раза выиграл Кубок России, один раз – Суперкубок.

    Источник: Инстаграм Джано

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии7
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      Рейтинг: +35

      Звезда запаса 4 минуты назад

      Все они братики.

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      Рейтинг: +1307

      Спартач_навсегда 9 минут назад

      удачи Саше!!!руководство -вон!!! ,Джано -удачи в другом клубе!!!

      0
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      Рейтинг: +2660

      ЮНик 25 минут назад

      Как он может вырасти в большого футболиста, если для него Самедов легенда? Не буду о Яшине, Нетто, Воронине, Стрельцове - он родился, когда те умерли. Но спартаковцы Черенков, Дасаев, Гаврилов, Тихонов, Аленичев, Карпин, Мостовой, да хоть Стас Черчесов! Где они и где этот самэдов, сражающийся не на поле, а за "отступные" в 500 тыс.евро?

      -1
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      Рейтинг: +1877

      RotBerg 27 минут назад

      Легенда))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +16571

      Боцман59rus 34 минуты назад

      судя по таким заявлениям, игроки спартака принялись пробивать дно и вне футбольного поля.))))

      1
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      Рейтинг: +5590

      Serjoga 35 минут назад

      Ты следующий!

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      Рейтинг: +14894

      oyabun 49 минут назад

      Ну насчет Легенды, загнул, конечно. Легендой Спартака были Черенков, Дасаев, Тихонов, Титов.. а Самедов все же не того уровня.

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