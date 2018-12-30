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    Ковач: «Мы в «Баварии» – охотники. Хотим усилить давление на «Боруссию»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал положение команды в турнирной таблице чемпионата Германии.

    После 17-ти туров Бундеслиги мюнхенцы занимают второе место, отставая от лидера дортмундской «Боруссии» на шесть очков.

    «Мы охотники и хотим усилить давление на «Боруссию».

    «Бавария» продолжит с той точки, где остановилась», – пресс-служба мюнхенцев цитирует 47-летнего экс-полузащитника клуба.

    Зимний перерыв в немецком чемпионате продлится до 18-го января. «Бавария» откроет 18-й тур выездным матчем против «Хоффенхайма». Команда Люсьена Фавра возобновит выступление на турнире 19-го января выездной встречей против «РБ Лейпциг».

    Ближайшая очная игра команд состоится 2-го марта в рамках 24-го тура в Дортмунде.

    Источник: Твиттер «Баварии»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2278

      zatonn 1 час назад

      В мае будем праздновать чемпионство Баварии, без вариантов!

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