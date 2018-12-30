Ковач: «Мы в «Баварии» – охотники. Хотим усилить давление на «Боруссию»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал положение команды в турнирной таблице чемпионата Германии.

После 17-ти туров Бундеслиги мюнхенцы занимают второе место, отставая от лидера дортмундской «Боруссии» на шесть очков.

«Мы охотники и хотим усилить давление на «Боруссию».

«Бавария» продолжит с той точки, где остановилась», – пресс-служба мюнхенцев цитирует 47-летнего экс-полузащитника клуба.

Зимний перерыв в немецком чемпионате продлится до 18-го января. «Бавария» откроет 18-й тур выездным матчем против «Хоффенхайма». Команда Люсьена Фавра возобновит выступление на турнире 19-го января выездной встречей против «РБ Лейпциг».

Ближайшая очная игра команд состоится 2-го марта в рамках 24-го тура в Дортмунде.