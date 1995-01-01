Примера. «Райо» обыграл «Вальядолид» благодаря голу на первой минуте

Гол полузащитника Альваро Медрана на 1-й минуте принес «Райо Вальекано» победу над «Вальядолидом» в матче 18-го тура чемпионата Испании.

На 88-й минуте хавбек хозяев Мичел не реализовал пенальти.

«Райо» набрал 16 очков и остался на 19-м месте, «Вальядолид» – по прежнему 14-й.

Игровой день продолжится встречами «Алавес» – «Валенсия» (начало в 18:15 по московскому времени) и «Уэска» – «Бетис» (22:45).

Испания. Примера. 18-й тур

Вальядолид – Райо Вальекано – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Медран, 1.

Незабитые пенальти: Мичел, 88 – нет.

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