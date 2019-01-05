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    Солари – о ничьей с «Вильярреалом»: «У нас очень конкурентный чемпионат»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итог ничьей с «Вильярреалом» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

    «Очередная ничья с «Вильярреалом»? Мы играем в одном из сильнейших чемпионатов, где никто никому не уступает и в любой момент может доставить сопернику проблемы.

    Ла Лига – очень конкурентный чемпионат, здесь нельзя недооценивать ничьи. Разумеется, мы хотели победить. Первый тайм мы провели удачно. Постараемся набрать три очка в воскресенье», – сказал испанец.

    Завтра, 6-го января, сливочные примут «Реал Сосьедад» в рамках 18-го тура.

    Сообщалось, что руководство «Реала» после игры с «Вильяррелом» раскритиковало решения Солари и действия игроков.

    Источник: Marca

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