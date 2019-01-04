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    Marca: руководство «Реала» недовольно Солари и игроками в матче против «Вильярреала»

    «Реал» сыграл вничью 2:2 в игре 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

    Команда Сантьяго Солари упустила победу на 82-й минуте, пропустив от полузащитника Санти Касорлы.

    По информации Marca, руководство королевского клуба недовольно решениями главного тренера и действиями футболистов. Сообщается, что власти клуба считают, что команда не умеет играть на удержание счета. При этом в клубе верят в возможность исправить ситуацию.

    Сливочные занимают четвертое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидера «Барселоны» на семь очков.

    Источник: Marca

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