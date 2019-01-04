Marca: руководство «Реала» недовольно Солари и игроками в матче против «Вильярреала»

«Реал» сыграл вничью 2:2 в игре 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

Команда Сантьяго Солари упустила победу на 82-й минуте, пропустив от полузащитника Санти Касорлы.

По информации Marca, руководство королевского клуба недовольно решениями главного тренера и действиями футболистов. Сообщается, что власти клуба считают, что команда не умеет играть на удержание счета. При этом в клубе верят в возможность исправить ситуацию.

Сливочные занимают четвертое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидера «Барселоны» на семь очков.