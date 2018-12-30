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    L’Equipe: Павар в течение нескольких дней может перейти в «Баварию»

    Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар до конца недели может стать игроком «Баварии», сообщает L’Equipe.

    Согласно источнику, мюнхенский клуб согласился заплатить за 22-летнего француза требуемые 35 миллионов евро. Об интересе «Баварию» к футболисту известно с сентября – спустя два месяца после его победы на ЧМ-2018 в составе сборной Франции.

    Напомним, гол Павара в ворота сборной Аргентины (4:3, 1/8 финала ЧМ-2018) был признан лучшим на турнире.

    После 17-ти туров чемпионата Германии «Штутгарт» набрал 14 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Бавария» идет на второй строчке, отставая от лидера «Боруссии» на шесть пунктов.

    Источник: L'Equipe

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