Аквилани купил любительский клуб «Спес Монтесакро». В нем итальянец начинал карьеру

Бывший полузащитник сборной Италии Альберто Аквилани стал президентом клуба «Спес Монтесакро». В нем 34-летний итальянец начинал карьеру.

О покупке 100 процентов акций любительской команды, основанной в 1908 году, футболист сообщил в инстаграме.

«Это новый вызов для меня. С ценностями и учениями моей семьи я уверен, что могу взять на себя обязательства по преемственности и совершенству «Спес Монтесакро», – написал Аквилани.

На данный момент Аквилани находится без клуба.

Хавбек известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Фиорентину», «Ювентус» и «Милан».