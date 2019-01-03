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    Аквилани купил любительский клуб «Спес Монтесакро». В нем итальянец начинал карьеру

    Бывший полузащитник сборной Италии Альберто Аквилани стал президентом клуба «Спес Монтесакро». В нем 34-летний итальянец начинал карьеру.

    О покупке 100 процентов акций любительской команды, основанной в 1908 году, футболист сообщил в инстаграме.

    «Это новый вызов для меня. С ценностями и учениями моей семьи я уверен, что могу взять на себя обязательства по преемственности и совершенству «Спес Монтесакро», – написал Аквилани.

    text

    Публикация от text (@albeaqui)

    Источник: Инстаграм Альберто Аквилани

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