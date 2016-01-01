Адиев: «Жду, пока скажут, есть ли у «Анжи» перспективы»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ситуацию в клубе.

–Останетесь ли вы в «Анжи»?

– Пока я жду, как разрешится ситуация, которая, как вам известно, тяжелая.

И даже в такой ситуации я очень благодарен клубу, его руководству за то, что поверили в меня. Хотя всем очевидно, что они рисковали, когда назначали меня.

И в знак благодарности мне бы хотелось, чтобы руководители клуба приняли сами решение о моей судьбе, судьбе клуба и команды.

Жду, когда они скажут, есть ли у нас перспективы. И тогда уже последует мое решение.

– Руководство клуба знает, что вы ждете, правильно?

– Конечно. Они знают, что я не тороплюсь, а жду, как будет развиваться ситуация.

– Есть понимание, когда может наступить ясность?

– Думаю, какая-то ясность будет уже к первому сбору, он у нас запланирован на 15 января. Может быть, все прояснится уже в ходе первого сбора.

Ранее сообщалось, что специалист может продолжить карьеру в «Ахмате» или «Балтике».