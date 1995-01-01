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    Хисай может покинуть «Наполи». В мае им интересовался «Челси»

    Защитник «Наполи» Эльсеид Хисай может сменить клуб в период зимнего окна трансферов.

    По словам агент Марио Джуффреди, его клиент рассмотрит предложения других команд в случае, если главный тренер Карло Анчелотти по-прежнему будет видеть в нем игрока ротации.

    В мае 2018 года – после новости о назначении Маурицио Сарри главным тренером «Челси» – появилась информация о том, что специалист может пригласить в Хисая в лондонский клуб.

    Албанец перешел в «Наполи» в июле 2015 года из «Эмполи» за 5 миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний игрок отметился одной результативной передачей в 18-ти играх всех турниров на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона.

    Источник: Calcionapoli24.it

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