Хисай может покинуть «Наполи». В мае им интересовался «Челси»

Защитник «Наполи» Эльсеид Хисай может сменить клуб в период зимнего окна трансферов.

По словам агент Марио Джуффреди, его клиент рассмотрит предложения других команд в случае, если главный тренер Карло Анчелотти по-прежнему будет видеть в нем игрока ротации.

В мае 2018 года – после новости о назначении Маурицио Сарри главным тренером «Челси» – появилась информация о том, что специалист может пригласить в Хисая в лондонский клуб.

Албанец перешел в «Наполи» в июле 2015 года из «Эмполи» за 5 миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний игрок отметился одной результативной передачей в 18-ти играх всех турниров на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона.