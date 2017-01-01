«Спартак» предложил Самедову 450 тысяч евро за разрыв контракта. Игрок отказался

«Спартак» ведет переговоры о расторжении контракта с полузащитником Александром Самедовым.

Руководство красно-белых предложило 34-летнему россиянину в качестве компенсации 450 тысяч евро (три месячных зарплаты игрока). Футболист отказался.

Самедов рассчитывает продолжать карьеру и не хочет уезжать из Москвы. Не исключен вариант с его возвращением в «Динамо».