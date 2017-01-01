«Спартак» предложил Самедову 450 тысяч евро за разрыв контракта. Игрок отказался

Конечно Самедов уже не тот что был два года назад. Но он действует по правилам. За разрыв контракта ему причитается больше.
«Спартак» ведет переговоры о расторжении контракта с полузащитником Александром Самедовым.
Руководство красно-белых предложило 34-летнему россиянину в качестве компенсации 450 тысяч евро (три месячных зарплаты игрока). Футболист отказался.
Самедов рассчитывает продолжать карьеру и не хочет уезжать из Москвы. Не исключен вариант с его возвращением в «Динамо».
- Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» в январе 2017 года.
- В этом сезоне полузащитник провел восемь матчей в РПЛ, в которых сделал одну результативную передачу.