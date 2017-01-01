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    «Спартак» предложил Самедову 450 тысяч евро за разрыв контракта. Игрок отказался

    «Спартак» ведет переговоры о расторжении контракта с полузащитником Александром Самедовым.

    Руководство красно-белых предложило 34-летнему россиянину в качестве компенсации 450 тысяч евро (три месячных зарплаты игрока). Футболист отказался.

    Самедов рассчитывает продолжать карьеру и не хочет уезжать из Москвы. Не исключен вариант с его возвращением в «Динамо».

    • Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» в январе 2017 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел восемь матчей в РПЛ, в которых сделал одну результативную передачу.

    Источник: Твиттер журналиста Ивана Карпова

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    Сегодня, 20:12
    Комментарии21
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      Рейтинг: +45180

      zigbert 6 минут назад

      Конечно Самедов уже не тот что был два года назад. Но он действует по правилам. За разрыв контракта ему причитается больше.

      1
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      Рейтинг: +758

      Бухбух 25 минут назад

      Скаутов Спартака - на кол. Лимит - в действии. Самедов - это Погребняк № 2.

      0
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      Рейтинг: +4753

      ufos73 > Бухбух 17 минут назад

      Ммм, а при чем тут скауты? Для интереса со стороны скаутов Самедаов немного староват )))

      1
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      Рейтинг: +594

      Рубинище 30 минут назад

      Он думает с футболом завязать..какие 450..Больших идиотов, чем в Спартаке Самедов не найдёт..ни кто ему столько платить не будет, да и как футболист он никакущий..так что будет физрой заниматься от звонка до звонка..В Динамо тоже дурачков нет, ничем их игру он не усилит

      0
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      Рейтинг: +14872

      oyabun 35 минут назад

      Как то это дурно попахивает со стороны руководства Спартака. С большой помпой взяли два года назад возрастного игрока в команду, а теперь безальтернативно выпихивают? Их кто то с дулом у виска заставлял составлять и подписывать соответствующий контракт? Дали бы уже Саше доиграть хотя бы сезон до конца и проводили бы с почестями. Впрочем что еще ожидать от тех, кто грубо сплавил Карреру?

      5
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      Рейтинг: +4753

      ufos73 38 минут назад

      Ну а что? Ему потом тоже будет не легко найти новую команду хотя бы с половиной спартаковской зарплаты. Если руководство лохи, то Самедов в этом не виноват... ))

      4
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      Рейтинг: +680

      FRZZ 39 минут назад

      А что, Динамо он усилит однозначно.

      1
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      Рейтинг: +1347

      Evgeni1952 40 минут назад

      Ничего личного - только деньги. Вот такие наши говеные футболисты любимые. Давно нужно посадить их на 20000 рубчиков - тогда точно заиграют.

      2
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      Рейтинг: +4231

      Сильвербой 43 минуты назад

      Что в очередной раз доказывает бездарный менеджмент Спартака!!! Для чего его вообще брали!?

      5
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      Рейтинг: +781

      Театрал > Сильвербой 36 минут назад

      Бой сильвер, брали его забивать в чемпионский год победные голы зениту, амкару и раздавать п5редачи.

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      Рейтинг: +114

      логист 44 минуты назад

      контракт отсидит и получит в 4е раза больше я бы также поступил

      4
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      Рейтинг: +763

      ухоженный крокодил 50 минут назад

      Что ворона больше уже не нужна?

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