Клопп, Сарри, Покеттино, Пеллегрини – претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в декабре

Клопп) хотя и вест хэм красавцы
Пресс-служба АПЛ опубликовала список кандидатов на звание лучшего тренера декабря.
В список вошли Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон» – четыре победы, одна ничья и одно поражения в шести играх в прошлом месяце), Юрген Клопп («Ливерпуль» – семь побед в семи матчах), Мануэль Пеллегрини («Вест Хэм» – пять побед и два поражения в семи встречах), Маурисио Покеттино («Тоттенхэм» – пять побед и два проигрыша в семи матчах), Маурицио Сарри («Челси» – пять побед и два поражения в семи играх).
Победитель определится путем голосования, итоги которого будут подведены 11 января.