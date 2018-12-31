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    Витория уволен с поста главного тренера «Бенфики»

    Главный тренер «Бенфики» Руи Витория отправлен в отставку. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

    Руководство лиссабонцев уволило 48-летнего специалиста из-за неудачных результатов команды.

    После 15-ти туров «Бенфика» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующего «Порту» на семь очков.

    • Витория возглавил «Бенфику» в 2015 году.
    • Под руководством тренера команда дважды выиграла чемпионат Португалии.

    Источник: Официальный сайт «Бенфики»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +750

      Бухбух 2 часа назад

      Зря уволили. Витория без работы точно не останется.

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