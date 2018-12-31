Витория уволен с поста главного тренера «Бенфики»

Зря уволили. Витория без работы точно не останется.
Главный тренер «Бенфики» Руи Витория отправлен в отставку. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.
Руководство лиссабонцев уволило 48-летнего специалиста из-за неудачных результатов команды.
После 15-ти туров «Бенфика» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующего «Порту» на семь очков.
- Витория возглавил «Бенфику» в 2015 году.
- Под руководством тренера команда дважды выиграла чемпионат Португалии.