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    «Ливерпуль» пропустил два гола в матче АПЛ впервые с апреля 2018 года

    «Манчестер Сити» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии победил «Ливерпуль» (2:1).

    На голы хозяев в исполнении Серхио Агуэро и Лероя Сане мерсисайдцы смогли ответить лишь забитым мячом Роберто Фирмино.

    «Сити» – первый клуб, сумевший забить «Ливерпулю» в АПЛ больше одного гола с 21 апреля 2018 года. Тогда команда Юргена Клоппа сыграла вничью со счетом 2:2 с «Вест Бромвичем».

    • «Ливерпуль» занимает первое место в чемпионате, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка.

    Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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