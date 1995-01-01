«Ливерпуль» пропустил два гола в матче АПЛ впервые с апреля 2018 года

«Манчестер Сити» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии победил «Ливерпуль» (2:1).

На голы хозяев в исполнении Серхио Агуэро и Лероя Сане мерсисайдцы смогли ответить лишь забитым мячом Роберто Фирмино.

«Сити» – первый клуб, сумевший забить «Ливерпулю» в АПЛ больше одного гола с 21 апреля 2018 года. Тогда команда Юргена Клоппа сыграла вничью со счетом 2:2 с «Вест Бромвичем».

«Ливерпуль» занимает первое место в чемпионате, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка.

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