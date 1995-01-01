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    «Крылья Советов» подтвердили интерес к Джано. Самарцы ждут ответа от игрока и «Спартака»

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Джано.

    «Знаю, что у Джано сейчас еще появился вариант с «Витессом», но это не наше дело, мы ждем ответ от «Спартака» и самого футболиста», – сказал Шикунов.

    • Ранее сообщалось об интересе «Витесса» к футболисту.
    • В этом текущем сезоне Джано провел за «Спартак» три матча и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1825

      Yev 58 минут назад

      Не, ну это нормально - где "Крылья советов" и где "Витесс"? По-моему очевиден приоритет - игра в Голландии.

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