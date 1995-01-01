«Крылья Советов» подтвердили интерес к Джано. Самарцы ждут ответа от игрока и «Спартака»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Джано.

«Знаю, что у Джано сейчас еще появился вариант с «Витессом», но это не наше дело, мы ждем ответ от «Спартака» и самого футболиста», – сказал Шикунов.