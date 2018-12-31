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    «Наполи» просит за Диавара 40 миллионов. На хавбека претендуют «Милан», «Фиорентина» и клубы из АПЛ

    Полузащитник «Наполи» Амаду Диавара намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

    Руководство неаполитанцев сообщило окружению 21-летнего футболиста, что он сможет уйти в январе за 40 миллионов евро.

    В услугах гвинейца заинтересованы «Фиорентина» и «Милан», но они не готовы платить такую сумму.

    У хавбека так же есть вариант с продолжением карьеры в АПЛ, где им интересуются «Эвертон» и «Челси».

    • В текущем сезоне Диавара провел за «Наполи» 10 матчей.
    • Действующий контракт полузащитника рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Football Italia

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