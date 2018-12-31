«Наполи» просит за Диавара 40 миллионов. На хавбека претендуют «Милан», «Фиорентина» и клубы из АПЛ

Полузащитник «Наполи» Амаду Диавара намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Руководство неаполитанцев сообщило окружению 21-летнего футболиста, что он сможет уйти в январе за 40 миллионов евро.

В услугах гвинейца заинтересованы «Фиорентина» и «Милан», но они не готовы платить такую сумму.

У хавбека так же есть вариант с продолжением карьеры в АПЛ, где им интересуются «Эвертон» и «Челси».