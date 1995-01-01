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    «МЮ» выиграл четыре матча подряд при Сульшере, забив 14 голов

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 21 тура АПЛ (2:0). Это четвертая игра, в которой командой руководит Уле-Гуннар Сульшер.

    «МЮ» победил во всех матчах при Сульшере, забив 14 голов и пропустив трижды.

    Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. «МЮ» с 38 очками идет шестым в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5330

      ivanthebest 1 час назад

      Красавцы ребятки! Так держать. Да, конечно соперники были не самые сильные, мягко скажем, но команда видно что двигается в правильном направлении, взяв к тому же максимум очков. Это очень радует. Надеюсь у Сульшера всё получится в МЮ.

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      Рейтинг: +10990

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Пора убирать приставку и.о.

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