«МЮ» выиграл четыре матча подряд при Сульшере, забив 14 голов

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 21 тура АПЛ (2:0). Это четвертая игра, в которой командой руководит Уле-Гуннар Сульшер.

«МЮ» победил во всех матчах при Сульшере, забив 14 голов и пропустив трижды.

18 тур – «Кардифф» (5:1)

19 тур – «Хаддерсфилд» (3:1)

20 тур – «Борнмут» (4:1)

Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. «МЮ» с 38 очками идет шестым в турнирной таблице.