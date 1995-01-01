«МЮ» выиграл четыре матча подряд при Сульшере, забив 14 голов

Красавцы ребятки! Так держать. Да, конечно соперники были не самые сильные, мягко скажем, но команда видно что двигается в правильном направлении, взяв к тому же максимум очков. Это очень радует. Надеюсь у Сульшера всё получится в МЮ.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 21 тура АПЛ (2:0). Это четвертая игра, в которой командой руководит Уле-Гуннар Сульшер.
«МЮ» победил во всех матчах при Сульшере, забив 14 голов и пропустив трижды.
- 18 тур – «Кардифф» (5:1)
- 19 тур – «Хаддерсфилд» (3:1)
- 20 тур – «Борнмут» (4:1)
Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. «МЮ» с 38 очками идет шестым в турнирной таблице.