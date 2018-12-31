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    Манчини – о Балотелли: «Я сделал все возможное для него»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением об игре форварда «Ниццы» Марио Балотелли.

    «Я сделал все возможное для него. Я всегда буду надеяться на лучшее для него. Он вернется в сборную, только если заслужит этого.

    Когда он был молодым парнем, он дал мне многое в «Интере» и в «Манчестер Сити», но в последние месяцы он дал мне очень немного. Ему 28, у него еще есть время, если ему оно нужно. Евро и ЧМ будут последними крупными турнирами для него», – сказал Манчини.

    • Балотелли в последний раз выходил в составе сборной в начале сентября 2018 года в Лиге наций.
    • В текущем сезоне Лиги 1 Балотелли сыграл в десяти матчах и отдал один голевой пас.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +925

      Харченко 33 минуты назад

      Пора забыть о нем.

      -1
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      Рейтинг: +743

      Бухбух 47 минут назад

      Манчини – о Зените: "Я сделал все возможное для него. И 5-е место в прошлом сезоне - это максимум, на что мы были способны".

      -1
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      Рейтинг: +794

      Александр52 1 час назад

      Балотелли, это большой анфан террибль, это беда и печаль всех тренеров, всем он достаётся по наследству, все мечтают от него избавиться, а это не возможно, европейская толерантность, она самая, не позволяет.

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