Пора забыть о нем.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением об игре форварда «Ниццы» Марио Балотелли.
«Я сделал все возможное для него. Я всегда буду надеяться на лучшее для него. Он вернется в сборную, только если заслужит этого.
Когда он был молодым парнем, он дал мне многое в «Интере» и в «Манчестер Сити», но в последние месяцы он дал мне очень немного. Ему 28, у него еще есть время, если ему оно нужно. Евро и ЧМ будут последними крупными турнирами для него», – сказал Манчини.
- Балотелли в последний раз выходил в составе сборной в начале сентября 2018 года в Лиге наций.
- В текущем сезоне Лиги 1 Балотелли сыграл в десяти матчах и отдал один голевой пас.