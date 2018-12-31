Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением об игре форварда «Ниццы» Марио Балотелли.

«Я сделал все возможное для него. Я всегда буду надеяться на лучшее для него. Он вернется в сборную, только если заслужит этого.

Когда он был молодым парнем, он дал мне многое в «Интере» и в «Манчестер Сити», но в последние месяцы он дал мне очень немного. Ему 28, у него еще есть время, если ему оно нужно. Евро и ЧМ будут последними крупными турнирами для него», – сказал Манчини.