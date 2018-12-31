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    Роналду мог перейти в «Наполи». Это подтвердил спортивный директор неаполитанцев

    Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли подтвердил информацию о том, что форвард Криштиану Роналду летом мог перейти в неаполитанский клуб.

    «Его предлагали нам, это правда. У нас хорошие отношения с его агентом Мендешем, и мы часто общаемся после продления контракта с Гуламом.

    Он предложил Роналду Де Лаурентису [президент «Наполи» – прим. «Бомбардира»] и мне, я молчал. Потом мы углубились в это дело и поняли, что сделка вне досягаемости», – цитирует Джинтоли Football Italia со ссылкой на Sky Italia.

    • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в летнее трансферное окно.
    • В текущем сезоне Серии А португалец сыграл в 19 матчах, в которых забил 14 голов и отдал пять голевых передач.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 21:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +743

      Бухбух 43 минуты назад

      Проще назвать топ-клубы куда он мог не перейти.

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