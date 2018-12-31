Роналду мог перейти в «Наполи». Это подтвердил спортивный директор неаполитанцев

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли подтвердил информацию о том, что форвард Криштиану Роналду летом мог перейти в неаполитанский клуб.

«Его предлагали нам, это правда. У нас хорошие отношения с его агентом Мендешем, и мы часто общаемся после продления контракта с Гуламом.

Он предложил Роналду Де Лаурентису [президент «Наполи» – прим. «Бомбардира»] и мне, я молчал. Потом мы углубились в это дело и поняли, что сделка вне досягаемости», – цитирует Джинтоли Football Italia со ссылкой на Sky Italia.