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    Роналдо: «У меня нет денег на покупку «Интера», поэтому продолжу работать в «Вальядолиде»

    Владелец и президент «Вальядолида» Роналдо рассказал о работе в клубе и ответил на вопрос о возможной покупке «Интера».

    О работе в «Вальядолиде»

    Вы много работаете, а зарабатываете все меньше и меньше (смеется). Я очень занят, но очень рад этому вызову.

    О возможной покупке «Интера»

    Я никогда не думал об «Интере». Этот клуб в моем сердце, и я ничего не исключаю, но у меня нет денег на покупку «Интера»! Поэтому я продолжу работать в «Вальядолиде».

    Об игре «Интера»

    «Интер» прибавляет. Хотя «Ювентус», очевидно, сильнее, чем все остальные. «Наполи» хорош, но «Ювентус» слишком далеко впереди. Я рад за «Интер», хотя они и расстроили в Лиге чемпионов. Надеюсь, они подарят радость большевиком в ближайшем будущем.

    • Роналдо стал владельцем и президентом «Вальядолида» в сентябре 2018 года.
    • Бразилец выступал за «Интер» с 1997 по 2002 годы.

    Источник: Sky Italia

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +203

      Diman67 20 минут назад

      Радость большевикам? Сказанул как Ленин)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +743

      Бухбух 37 минут назад

      Для начала, неплохо бы, чтоб Вальядолид закрепился в вышке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81

      oligarhiy 1 час назад

      Ага, с одного года начал играть за интер))

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