Роналдо: «У меня нет денег на покупку «Интера», поэтому продолжу работать в «Вальядолиде»

Владелец и президент «Вальядолида» Роналдо рассказал о работе в клубе и ответил на вопрос о возможной покупке «Интера».

О работе в «Вальядолиде»

Вы много работаете, а зарабатываете все меньше и меньше (смеется). Я очень занят, но очень рад этому вызову.

О возможной покупке «Интера»

Я никогда не думал об «Интере». Этот клуб в моем сердце, и я ничего не исключаю, но у меня нет денег на покупку «Интера»! Поэтому я продолжу работать в «Вальядолиде».

Об игре «Интера»

«Интер» прибавляет. Хотя «Ювентус», очевидно, сильнее, чем все остальные. «Наполи» хорош, но «Ювентус» слишком далеко впереди. Я рад за «Интер», хотя они и расстроили в Лиге чемпионов. Надеюсь, они подарят радость большевиком в ближайшем будущем.