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    «Ювентус» и «РБ Лейпциг» интересуются 18-летним полузащитником «Челси»

    «Ювентус» и «РБ Лейпциг» интересуются полузащитником «Челси» Каллумом Хадсоном-Одои. Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к игроку.

    Мюнхенцы предложили 20 миллионов фунтов стерлингов за футболиста, но «Челси» отказался продавать его. По информации Sky Sports, английский клуб оценивает Хадсона-Одои в 30 миллионов фунтов. О конкретных предложениях от «Ювентуса» и «РБ Лейпцига» не сообщается.

    «Бавария» сохраняет интерес к полузащитнику. Как сообщает Sky Sports, мюнхенский клуб – приоритетный вариант для Хадсона-Одои, несмотря на растущий интерес от других европейских команд.

    • Хадсону-Одои 18 лет.
    • Он сыграл за основную команду «Челси» в 10 матчах.

    Источник: Sky Sports

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