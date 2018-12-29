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    Бобан: «С Роналду «Ювентус» стал на 15% сильнее. Думаю, туринцы – фавориты Лиги чемпионов»

    Бывший полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Звонимир Бобан назвал «Ювентус» фаворитом Лиги чемпионов, так как в его составе есть нападающий Криштиану Роналду.

    «Я думаю, спортивный аспект был самой большой частью сделки. Роналду – это Роналду. Если после этого он также приносит маркетинговую привлекательность, то это просто лишнее.

    Учитывая то, что показал «Ювентус», думаю, они фавориты [Лиги чемпионов]. Позже мы увидим, как он будет играть против топ-команд.

    Очевидно, что с Роналду команда стала лучше, чем в прошлом году. Трудно назвать цифру, но он, безусловно, делает «Ювентус» на 15 процентов сильнее.

    Он всегда забивает, он невероятно последователен и умеет быть в нужном месте в нужное время. Я ожидал, что Криштиану адаптируется к итальянскому футболу, ведь он уже не тот, что был 80-е и 90-е годы», – сказал Бобан.

    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» встретится с «Атлетико».
    • Роналду перешел в туринский клуб из «Реала» летом прошлого года.
    • В текущем сезоне форвард провел за «Ювентус» 24 матча, забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач.

    Источник: Football Italia

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