«Интер» и «Ювентус» интересуются защитником «Дженоа» Ромеро

Центральный защитник «Дженоа» Кристиан Ромеро попал в сферу интересов «Интера» и «Ювентуса».

Президент генуэзского клуба Энрико Прециози дал понять, что он не продаст 20-летнего футболиста в январе. Тем не менее, туринцы все же планируют подписать игрока в зимнее трансферное окно и отдать его в аренду «Дженоа» на полгода или 18 месяцев.

«Интер» же не намерен предпринимать каких-либо попыток заполучить аргентинца сейчас, так как считает его долгосрочной заменой Жоао Миранде.