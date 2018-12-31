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    «Интер» и «Ювентус» интересуются защитником «Дженоа» Ромеро

    Центральный защитник «Дженоа» Кристиан Ромеро попал в сферу интересов «Интера» и «Ювентуса».

    Президент генуэзского клуба Энрико Прециози дал понять, что он не продаст 20-летнего футболиста в январе. Тем не менее, туринцы все же планируют подписать игрока в зимнее трансферное окно и отдать его в аренду «Дженоа» на полгода или 18 месяцев.

    «Интер» же не намерен предпринимать каких-либо попыток заполучить аргентинца сейчас, так как считает его долгосрочной заменой Жоао Миранде.

    • В этом сезоне Ромеро провел за «Дженоа» 13 1 1.
    • Контракт защитника с генуэзцами рассчитан до 2023 года.
    • Предполагается, что «Дженоа» попросит за футболиста 20-25 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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