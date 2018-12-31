Кейн забил 14-й гол в АПЛ и сравнялся с лидером Обамеянгом. Англичанин забил всем соперникам на турнире

«Тоттенхэм» играет на выезде против «Кардиффа» в 21-м туре чемпионата Италии (2:0, 16-я минута).

На 3-й минуте счет открыл нападающий «шпор» Гарри Кейн. Количество его голов в текущем сезоне АПЛ составило 14. «Кардифф» был единственной командой из 28, против которых игрок сборной Англии не забивал.

По этому показателю он сравнялся с форвардом «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом, сегодня вышедшим на первое место благодаря голу в ворота «Фулхэма» (4:1).

Лучший бомбардир АПЛ-2017/18 Мохамед Салах с 13-ю голами занимает третье место в списке бомбардиров.

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