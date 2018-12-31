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    Кейн забил 14-й гол в АПЛ и сравнялся с лидером Обамеянгом. Англичанин забил всем соперникам на турнире

    «Тоттенхэм» играет на выезде против «Кардиффа» в 21-м туре чемпионата Италии (2:0, 16-я минута).

    На 3-й минуте счет открыл нападающий «шпор» Гарри Кейн. Количество его голов в текущем сезоне АПЛ составило 14. «Кардифф» был единственной командой из 28, против которых игрок сборной Англии не забивал.

    По этому показателю он сравнялся с форвардом «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом, сегодня вышедшим на первое место благодаря голу в ворота «Фулхэма» (4:1).

    Лучший бомбардир АПЛ-2017/18 Мохамед Салах с 13-ю голами занимает третье место в списке бомбардиров.

    Следить за событиями матча в Кардиффе можно по ссылке.

    Источник: OptaJoe

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    01.01.2019 20:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10976

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Гарри уверенно движется в Реал.

      0
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      Рейтинг: +292

      Гиви Эрудитошвили 4 часа назад

      Смешите нас и дальше у вас хорошо получается. С интересом буду следить за чемпионатом Италии где играют Кардифф и Тоттенхэм...

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