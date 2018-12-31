Роналду нанес 125 ударов в Серии А за 19 матчей. Больше только у игроков, сыгравших более 30-ти

Статистическо-аналитический ресурс Opta опубликовал статистику ударов Криштиану Роналду в чемпионате Италии.

Нападающий «Ювентуса» нанес 125 ударов за 19 матчей в чемпионате после дебюта в августе.

Больше только у Федерико Кьезы (129), Эдина Джеко (133) и Лоренцо Инсинье (176). В 2018 году они провели больше 30-ти матчей на турнире.

Напомним, 33-летний Роналду с 14-ю голами является действующим лидером списка бомбардиров Серии А. В июле сумма его трансфера из «Реала» составила 117 миллионов.