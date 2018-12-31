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    «Наполи» хочет 120 миллионов за Кулибали. «Барселона» и «МЮ» готовы начать переговоры

    Руководство «Наполи» во главе с президентом Аурелио Де Лаурентисом рассчитывает заработать на защитнике Калиду Кулибали не менее 120 миллионов евро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По данным источника, летом в борьбу за 27-летнего футболиста сборной Сенегела могут вступить «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

    В сентябре 2018 года сообщалось, что итальянский клуб запросил 120 миллионов за Кулибали у «Челси».

    В текущем сезоне игрок принял участие в 24-х играх всех турниров, отметившись двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: -77

      BARCLAYS_APL 36 минут назад

      Не он 50 миллионов не стоит для уровня Барсы и М Ю самое главное я не хочу его в М Ю

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