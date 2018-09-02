Кулибали продлил контракт с «Наполи». Неаполитанцы требовали за игрока от «Челси» 120 миллионов

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали продлил контракт с неаполитанским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года. Сумма отступных – 100 миллионов евро.

27-летним сенегальцем интересовался «Челси». Лондонский клуб предлагал за футболиста 75 миллионов евро, но неаполитанцы требовали 120.

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В этом сезоне он провел в Серии А два матча и получил одну желтую карточку.