Варди – о сальто после гола «Эвертону»: «Новый год, новый я»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди прокомментировал кульбит после гола в ворота «Эвертона» (1:0, 21-й тур АПЛ).

«Я берег это празднование для особого случая.

Что может быть лучше, чем использовать его в Новый год? Новый год, новый я.

Результат последнего матча нас разочаровал (0:1 против «Кардиффа» в 20-м туре – прим. «Бомбардира»). Поэтому было приятно начать Новый год с победы», – сказал 31-летний экс-игрок сборной Англии.

Мяч стал шестым для Варди в 18-ти играх всех турниров текущего клубного сезона. На его счету также две результативные передачи.