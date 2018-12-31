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    Варди – о сальто после гола «Эвертону»: «Новый год, новый я»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди прокомментировал кульбит после гола в ворота «Эвертона» (1:0, 21-й тур АПЛ).

    «Я берег это празднование для особого случая.

    Что может быть лучше, чем использовать его в Новый год? Новый год, новый я.

    Результат последнего матча нас разочаровал (0:1 против «Кардиффа» в 20-м туре – прим. «Бомбардира»). Поэтому было приятно начать Новый год с победы», – сказал 31-летний экс-игрок сборной Англии.

    Мяч стал шестым для Варди в 18-ти играх всех турниров текущего клубного сезона. На его счету также две результативные передачи.

    Источник: BBC

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